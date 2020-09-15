دوت الخليج :- استهدفت قوات النظام السوري، مساء السبت، نقطة مراقبة تركية في شمال سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجيش التركي، ما دفعه للرد بقوة من خلال القصف المدفعي.
وأكد مصدر لـ"عربي21"، أن النظام السوري، وجه ضربات مدفعية وصاروخية متتالية على نقطة المراقبة التركية في قرية الغزاوية في ريف حلب الغربي.
وقال: "أدى الهجوم إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش التركي، بحسب المعلومات الأولية".
وأضاف أن الفوج 46، الذي تتمركز فيه قوات النظام السوري، هو من قام باستهداف الجيش التركي.
في المقابل، ردت قوات الجيش التركي باستهدف مواقع قوات النظام السوري في الفوج 46 في ريف حلب الغربي، وبشكل مكثف.
ولم ترد بعد تفاصيل إصابات النظام السوري جراء الرد التركي.
عربي 21
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النظام السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية بحلب.. وأنقرة ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.