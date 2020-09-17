جريمة مروعة في دمشق.. مقتل شاب على يد شقيقه والسبب صادم

وقعت جريمة قتل مروعة، أمس الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، حينما أقدم شاب على قتل شقيقه بطعنه عدة طعنات أفضت إلى وفاته.
وأفادت مصادر محلية بأن سبب الجريمة هو خلاف نشب بين الأخوين على زجاجة خمر، حينما كان الشقيقان يسكران سوية، فقام القاتل بطعن شقيقه عدة طعنات في رقبته وصدره.
وأضافت أن الأخ القاتل أسعف أخاه إلى مستشفى المزة وانتظره في بهو المشفى وهو في حالة سكر، حيث كانت زجاجة الخمر بيده.
ونقلت المصادر عن والد الشابين بأنه سمع ولديه يصرخان على بعضهما إثر خلافهما على زجاجة خمر، فقام بفض الخلاف بينهما وعندما خرج من مكان تواجدهما تشاجرا من جديد وحصل ما حصل.
هذا وتشهد مناطق سيطرة حكومة الأسد جرائم قتل كثيرة، نتيجة تعمد النظام نشر الفساد وشرب الخمور والمخدرات ونشر الانحلال الأخلاقي بين فئة الشباب، عن طريق المسلسلات الهابطة التي تصور سوريا وكأنها بلد أوروبي.
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