تصريح "مثير للشفقة" من النظام السوري حول اعتراف "ترامب" الصريح بالتفكير في اغتيال بشار الأسد

أطلق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري؛ تصريحًا مثيرًا للشفقة، حول اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتفكير في اغتيال وتصفية بشار الأسد.

ووصف المصدر في تصريحات نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية الإدارة الأمريكية بأنها تنتهج "نظام قطاع الطرق للوصول إلى مآرابهم"، وأن التفكير في استهداف "الأسد" سلوك سياسي "أرعن".

واعتبر المصدر في النظام السوري أن أمريكا "دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات"، وذلك بعد اعتراف "ترامب" برغبته في تصفية "الأسد".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفصح لأول مرة في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عن توجيهه لوزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، باغتيال "الأسد" إلا أن الأخير عارض الفكرة ورفضها.

وناقض "ترامب" نفسه استنادًا إلى تصريحات أدلى بها عام 2018، مبينًا حينها أن التقارير التي تحدثت عن عزمه اغتيال "الأسد" من وحي الخيال وأنه خيار ليس مطروحًا.