"نظام الأسد" يدخل بقوة على خط الفضائح الجنسية للممثلة السورية "دانا جبر".. وخيوط القضية تنكشف!

دخلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري بقوة على خط قضية الفضائح الجنسية للممثلة السورية "دانا جبر"، فيما كشفت مصادر عن الوصول لخيوط بالقضية.

ونقل موقع "في الفن" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري وصلت إلى خيوط حول المتورطين، وذلك بعد أن وصلت شكوى من "دانا جبر" إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكد المصدر، أن الشخص الذي سرَّب الصور الخادشة والفيديوهات قام بتركيبها على أفلام إباحية وأخفى صورة الممثلات الحقيقات، وذلك بهدف إيهام المتابعين أنها تعود للممثلات السوريات.

وأشارت إلى أن الصفحات التي سربت الصور الفاضحة لـ"دانا جبر" على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت مبالغ مالية للراغبين في مشاهدة الفيديوهات، بعد محاولة إقناعهم أنها فضائح جنسية.

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ووصف المصدر المطلع، أن ما حدث هو "مؤامرة" للنيل من الممثلات السوريات المواليات للنظام السوري، وأن دانا جبر ليست وحدها، وإنما طالت العملية عدة فنانات منها "هيا مرعشلي".

وكانت "دانا جبر"، ذكرت أن رسائل وصلتها بعد الصور والفضائح الجنسية تطالبها بالانتحار أو اعتزال التمثيل، مؤكدة أنها لن تصمت وستأخذ حقها من الشخص الذي سرق هاتفها.

وكانت "دانا جبر" ألمحت إلى أن الجهات التي تقف وراء تسريب الصور الفاضحة بعد سرقة هاتفها، هي مرتبطة بالمعارضة السورية، إلا أن ناشطون شككوا في حديثها.