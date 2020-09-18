زراعة الفستق تعود لأراضي سهل الغاب بعد انقطاع لعدة سنوات

عادت من جديد زراعة الفستق الى اراضي سهل الغاب بعد انقطاع لعدة سنوات بسبب قصف قوات الاسد و المحتل الروسي و تهجير المزارعين لسنوات ، اليوم يعود الاهالي لزراعة الفستق بكميات محدودة لفحص كمية الانتاج قبل العودة لزراعة الفستق بمساحات واسعة .
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