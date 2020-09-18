شاهد: صورة لاعتقال الممثل السوري الموالي "أيمن رضا" في دمشق.. ما حقيقتها؟!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثل السوري الموالي "أيمن رضا" وهو معتقل في دمشق من جانب عنصرين من الأمن التابع للنظام السوري.

وتسببت الصورة في حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل؛ إذ تسائل الموالين عن سبب اعتقال "رضا"، فيما سخر منه البعض بسبب "تطبيله" للنظام.

وقال متابعون: إن توسط أيمن رضا رجلي الأمن واللذين يمسكان به، يؤكد اعتقاله، وذلك على خلفية حديثه في السياسة وانتقاده حكومة النظام السوري.

وعلى خلفية ذلك خرج "أيمن رضا" عن صمته ونشر صورته على حسابه في موقع "انستقرام"، وعلق عليها بقوله: "هاد مشهد من مسلسل جديد. شغاله الإشاعات".

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وفي السياق، نقل موقع "في الفن" عن "رضا"، قوله: "هذه الصورة مأخوذة من أحد المسلسلات، والخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلًا".

وتابع الممثل السوري الموالي لـ"نظام الأسد": "أنا موجود في منزلي في دمشق بشكل اعتيادي، ولا صحة لنبأ اعتقالي أبدًا، وهو شائعة مغرضة وغريبة".

جدير بالذكر أن "أيمن رضا" هو أحد الممثلين الموالين للنظام السوري والمناهض للثورة السورية، وسبق أن أيد وحرض على قتل الشعب السوري من جانب ميليشات الأسد وإيران.