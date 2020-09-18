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التحالف ضد داعش ينفي سقوط مروحية له في الحسكة

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دوت الخليج:- نفى التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الثلاثاء، في حديث مع قناة "الحدث"، سقوط مروحية أميركية في شمال سوريا.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، سقوط مروحية أميركية في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة، مؤكدة أن مدرعات أميركية تطوق المكان، حسب ما نقلته عن "مصادر محلية".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري، عن وقوع حادث بين قواتها والقوات الروسية الموجودة في سوريا.

وذكر البيت الأبيض حينها، أن الحادث كان سببه الجانب الروسي، وأدى إلى إصابات بين صفوف الجيش الأميركي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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