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حفّار القبور.. قيصر جديد يفضح الإجرام الأسدي

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يومًا بعدَ يومٍ تتكشفُ جرائمُ نظامِ آلِ أسدٍ الطائفيّ بممارستِهِ فنَّ التنكيلِ بحقِّ منَ واجهوه سواءً بالكلمةِ أو منَ كانَ لهمْ الحقُّ بالدفاعِ عن أنفسِهِم ضدَ أعمالهِ البربريةِ

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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