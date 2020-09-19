مسلسل الإجرام يتواصل.. خطف طفل في حلب وفدية كبيرة لإطلاق سراحه

قام مجهولون، ظهر اليوم الجمعة، بخطف طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في حي "الفردوس" وسط مدينة حلب. وأفادت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" بأن مجهولين يستقلون سيارة من نوع "فان" قاموا بخطف الطفل من أمام منزله على أطراف الحي ولاذوا بالفرار لخارج المنطقة. وأضافت المصادر أن الخاطفين قاموا بعد قرابة ساعة من عملية الخطف بإرسال رسالة على برنامج "الواتس آب" لأهل الطفل وطلبوا منهم مبلغ 10 ملايين ليرة سورية (قرابة 5000 دولار أمريكي) يستلمونها صباح الغد كي يطلقوا سراح الطفل. Advertisements وأكدت مصادرنا أن الخاطفين قاموا بتهديدهم بقتله وإرسال جثته أمام المنزل في حال لم يتم تنفيذ طلبهم وإعطائهم المبلغ المالي. وأشارت إلى أن شرطة الحي قامت بفتح تحقيق بالحادثة لكن دون التوصل لأي دليل يوصلهم للعصابة الخاطفة. يذكر أن مدينة حلب تشهد انفلاتًا أمنيًا كبيرًا وجرائم متكررة من قتل واغتصاب واختطاف بهدف طلب الفدية، وذلك رغم انتشار الميليشيات الموالية لنظام الأسد في المدينة والتي بدورها تتمتع بحصانة من المساءلة والمحاسبة.

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