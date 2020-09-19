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دمشق ترد على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الرئيس بشار الأسد

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دوت الخليج :- وصفت دمشق السلوك السياسي للإدراة الأمريكية بأنه "أرعن" ولا يدل "إلا على نظام قطاع طرق" وذلك في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي عن نظيره السوري بشار الأسد.

وحول ما قاله ترامب أمس من أنه "ناقش تصفية الرئيس بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق"، قالت الخارجية السورية إن تصريحات "رأس الإدارة الأمريكية" حول استهداف الأسد "تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".

ونقلت وكالة "سانا عن مصدر رسمي في الخارجية أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن "الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".

المصدر : ار تي 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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