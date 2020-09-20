ناقوس الخطر يدق في الشمال المحرر مع تزايد انتشار فيروس كورونا

قراءة وباءُ كورونا المخيفُ، والذي باتَ مصدرَ الخوفِ الأكبرَ في أعظمِ دولِ العالمِ، والذي تسبّبَ في انهياراتٍ كبيرةٍ على مستوى الدولِ العظمى في العالمِ، اليومَ باتَ ناقوسُ الخطرِ يدقُ في مناطقِ شمالِ سوريا، والتي تكتظُ بالنازحينَ وساكني الخيامِ والذين لا يمتلكونَ أدنى مقوماتِ الحمايةِ من الفيروسِ ولا يستطيعونَ تطبيقَ الحجرِ الصحيِّ كباقي دولِ العالمِ، نتيجةَ الأوضاعِ الإنسانيةِ والخدميةِ الصعبةِ بسببِ إجرامِ الأسدِ وروسيا بحقِهم.

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