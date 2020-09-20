"نكتة الموسم".. "نظام الأسد" يخطط لمقاضاة "ترامب" ونقيب المحامين يكشف التفاصيل!

يخطط "نظام الأسد" لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحه في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأنه كان يريد اغتيال رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن نقيب المحامين السوريين التابعة للنظام، الفراس فارس، أن مجلس النقابة يفكر في رفع دعوى ضد "ترامب"، وفي حال تمت موافقة المجلس على هذه الفكرة سيتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين.

وأضاف "فارس": أنه "سيتم دراسة جدوى رفع الدعوى ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، وماذا سوف تحقق من فائدة، دون أن تكون مجرد فكرة عفوية أو اعتباطية أو للاستعراض الإعلامي فقط".

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ولفت نقيب المحامين: أن "النقابة لن تقوم بعمل لمجرد الاستعراض، بل لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف، مبينًا "أنه في حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين لتجهيز الفكرة".

وفيما يتعلق بمكان رفع الدعوى في حال وافق مجلس النقابة على رفعها، ختم "فارس"، أن "هذا الموضوع سيكون ضمن الدراسة"، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن "ترامب" صرح أنه كان يسعى لاغتيال بشار الأسد وعرض الفكرة على وزير دفاعه السابق، جيمس ماتيس، الذي عارضها، واكتفى بضربات جوية بسبب استخدام النظام للكيماوي.