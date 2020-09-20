عاجل: "سي إن إن" تكشف عن محاولة اغتيال "ترامب".. وسلاح خطير كاد يفتك به

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرض لمحاولة اغتيال من جانب جهات مجهولة، وذلك على وقع التوترات والانتخابات في أمريكا.

ونقلت الشبكة عن مسؤولي إنفاذ القانون في "البيت الأبيض"، أنه تم اعتراض حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولون: أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة، التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الريسين السامة".

وأشاروا إلى أنه "تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض، ثم جرى التأكد من وجود المادة السامة".

جدير بالذكر أن مادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.