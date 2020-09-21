تقرير أمريكي يتوقع هجومًا عسكريًا على إدلب شمالي سوريا.. وموقف تركيا!

توقع "معهد دراسات الحرب" الأمريكي "ISW" أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا جديدًا على مناطق في جنوب إدلب، وأن تتخلى تركيا عن بعض المناطق.
وأضاف التقرير: أن "تركيا وافقت في اجتماعها مع روسيا في السادس عشر من الشهر الجاري على التنازل عن السيطرة على جنوب طريق m4".
ورأى التقرير أن موسكو وأنقرة تفاوضتا على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، ومما يدل على ذلك سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية مطلع الشهر الجاري.
وأوضح أن الانسحاب كان بحجة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات البحرية الجارية بين تركيا واليونان، معتبرًا أن الانسحاب يعتبر "منعطفًا مهمًّا، ومؤشرًا على بدء هجوم وشيك لقوات الأسد على المنطقة.
وبحسب المعهد فإن تركيا خفضت وتيرة قوافلها اللوجستية العسكرية، وقلصتها إلى ثلاث قوافل فقط خلال 13 يومًا في حين كانت ترسل إمدادات عسكرية كل يومين، وهذا مؤشر آخر على ماسبق.
وأردف التقرير أن محاور الهجوم المتوقع للنظام وروسيا هي مناطق جبل الزاوية جنوبي إدلب وما تبقى من سهل الغاب بريف حماة الغربي.
جدير بالذكر أن روسيا صعدت قصفها الجوي والمدفعي على مناطق في عمق الشمال السوري المحرر، وفي هذا اليوم فقط شنت عشر طائرات حربية روسية أكثر من خمس عشرة غارة على أطراف إدلب الغربية.
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