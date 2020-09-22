قراءة أقامت مديرية أوقاف منطقة إدلب، ملتقى دعوي في مدينة معرة مصرين، تحت عنوان "نصرةً لرسول الله" وتخلل الملتقى محاضرات إرشادية، وفقرات إنشادية وقرآنية، وأسئلة ومسابقات، وجوائز قيمة، وحضر الملتقى عددٌ كبيرٌ من أهالي المدينة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ملتقى دعوي في مدينة معرة مصرين تحت عنوان " نصرةً لرسول الله" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.