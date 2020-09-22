رغم فقد قدميه إلا أنه اكتسب تحديًا وإرادة لا تُكسر

كثيرةٌ هيَ قصصُ التحدي و مجابهةِ الحياةِ في الشمالِ المحرّرِ رغمَ البيئةِ القاسيةِ التي فرضَهَا نظامُ الأسدِ بالقتلِ والتدميرِ ، "أبو قدور" منْ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ - إحدى تِلكَ القصصِ- الذي لا يكِلُّ ولا يملُّ ويعملُ ليلًا ونهارًا لتأمينِ قوتِ حياتِهِ...
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