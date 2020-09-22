سقوط مدوٍ لـ"الدب".. الروبل الروسي يُصاب بـ"النحس" من الليرة السورية ويهوي للقاع

أُصيب الروبل الروسي بالنحس من الليرة السورية، وسجل هبوط مدوٍ أمام اليورو لأول مرة منذ أكثر من أربعة سنوات، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتضرر أصول "الدب الروسي".
وبحسب وكالة "رويترز"؛ فإن الروب الروسي سجل مساء اليوم الإثنين، 90.40 مقابل اليور الواحد، وذلك في أضعف مستوى له منذ عام 2016، كما هبط إلى 76.55 أمام الدولار الأمريكي.
وفي السياق، تعرضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية لخسائر كبيرة بعد انخفاض النفط؛ إذ سجل مؤشر الأسهم المقوَّمة بالدولار أضعف مستوى له منذ 22 مايو/أيار/ بنسبة 3.8 في المئة.
وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، من الهبوط الحاد للروبل الروسي مؤكدين أن النحس أصابه من الليرة السورية التي تدهورت أمام الدولار الأمريكي.
ويسيطر العجز على مؤسسات "نظام الأسد" المالية لمواجهة الانهيار الكبير لـ"الليرة السورية"، لا سيما بعد إقرار الولايات المتحدة لـ"قانون قيصر" وتشديد العقوبات الاقتصادية.
وتسبب إيقاف تسليم الودائع بالعملات الأجنبية في لبنان، والتي يعتبرها نظام الأسد أحد المنافذ الأخيرة المتبقية له للتفلّت من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في انهيار الليرة السورية.
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