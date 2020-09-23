بلدة في ريف دمشق تنتفض ضد "الأسد".. وتوجه إنذارًا لأجهزته الأمنية (فيديو)

وجَّه أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي إنذارًا شديد اللهجة للقوى الأمنية التابعة لـ"نظام الأسد"، وقطعت عدة طرق رئيسية في البلدة.
وأفادت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية"، بأن أجهزة أمن النظام اعتقلت ثلاث نساء وطفلة من أهالي البلدة، ما تسبب بخروج أهالي البلدة بحركة احتجاجية، قطعوا خلالها طرقًا رئيسية وفرعية داخل البلدة.
وبحسب مصادرنا، أقدم المحتجون على حرق صورة رئيس النظام "بشار الأسد" وقطعوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة بالنيران.
وأكدت المصادر أن المحتجين قطعوا أربعة طرق بالحجارة والنيران، واحد منها رئيسي، وثلاثة فرعية، وهددوا بالتصعيد ضد المراكز الأمنية والحكومية.
ووجه المحتجون رسالةً شديدة اللهجة لقوات الأسد بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ووقف الاعتقال التعسفي ضد مدنيي البلدة.
يذكر أن مناطق ريف دمشق التي خضعت لسيطرة النظام وفق اتفاقيات التسوية لا زالت تعاني من أوضاع أمنية مزرية، ومن تسلط الأجهزة الأمنية على رقاب أبنائها، وهو ما قد يؤجج الأوضاع مستقبلًا.
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