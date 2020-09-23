حرب الاستنزاف مستمرة.. مصرع عدد من "قوات الأسد" بينهم جندي روسي جنوب إدلب

قُتل عدد من "قوات الأسد"، بينهم مجند روسي، وأصيب آخرون، نتيجة وقوعهم في كمين أعدته فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" في وقت سابق، على جبهات جنوبي إدلب.

ونقلت شبكة "إباء" عن مصدر عسكري أن جنديًّا من القوات الروسية قُتل، مساء أمس الاثنين، بالإضافة لمصرع ستة عناصر من قوات الأسد، وجرح عدد آخر بجروح مختلفة، جراء وقوعهم بحقل ألغام أعدته فصائل الثورة مسبقًا على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

ورجح المصدر أن تكون حصيلة قتلى القوات الروسية قد ارتفعت، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء.

في سياق متصل، أعلنت الشبكة ذاتها أن فوج المدفعية والصواريخ التابع للهيئة استهدف، صباح اليوم، مواقع قوات الأسد في مدينة كفرنبل جنوبي إدلب بعدد من صواريخ الفيل.

ويأتي ذلك القصف في إطار الرد على قصف مناطق خفض التصعيد من قبل قوات الأسد وروسيا، حيث استهدفت الطائرات الروسية أطراف مدينة إدلب الغربية بعشرات الغارات منذ يومين، بالإضافة لقصف مدفعي وصاروخي يومي على مناطق جبل الزاوية جنوبي إدلب.