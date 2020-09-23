نائب في "برلمان الأسد" يهاجم النظام السوري ويتهمه بفرض "قيصر" جديد

خرج نائب بمجلس الشعب التابع لنظام الأسد عن صمته وطالب بإعادة النظر في بعض القرارات الحكومية "الخاطئة"، واصفًا هذه القرارات بـ"قيصر الداخلي".

ودعا النائب أحمد الكزبري، إلى إعادة النظر في العديد من القرارات الحكومية الخاطئة مثل فتح الحساب المصرفي أثناء بيع العقار، وقرار تصريف الـ100 دولار، الذي رغم أنه يوجد فيه شبهة مخالفة للدستور، إلا أنه على الأقل يجب أن يتم استثناء المهجّرين القادمين من الخارج، والسوري المقيم في الداخل إذا كان سفره لا يتجاوز 15 يومًا.

وأضاف "الكزبري" في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية: "صحيح نعاني من حصار اقتصادي وعقوبات جائرة، وآخرها قانون قيصر الأمريكي، لكن أرجو من الحكومة الحالية إلغاء القيصر الداخلي الذي نضعه في أيدينا".

ولقي التصريح تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم معلقًا: "كلام النائب صحيح مئة بالمئة، قيصر الداخل تم تطبيقه قبل قيصر الأمريكي، يجب البدء بمحاسبة ومحاكمة الخونة الذين يتلاعبون بقوت المواطن لجني أرباح هائلة بوقت قصير الدخان مثلًا والخبز والبنزين، من افتعل أزمة هذه المواد يجب محاسبته بشفافية ووطنية كاملة إذا كان القانون في بلدنا يشمل الجميع".

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وأضاف آخر: "الله وكيلكم كل البلاء من هذه الحكومه الظالمة في ثأر فظيع بينهم وبين هذا الوطن الذي يدفعونه إلى أقسى الهاوية، قسمًا بالله يلي عم يعملوه من خراب في هذا البلد مالو تفسير!؟".

كما اعتبر نائب آخر ويدعى "بطرس مرجانة" أن إلزام المواطنين القادمين للبلاد بتصريف الـ100 دولار على الحدود قبل دخولهم البلاد يخالف الدستور الذي نصّ بأنه لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه ومنعه من العودة.

وطالب "مرجانة" بإلغاء هذا القرار لما يسببه من عبء على من تضطره الظروف للسفر خارج الوطن ومن ثم العودة إليه في ظل تدني المستوى المعيشي.

يذكر أن حالة من التململ والغضب استشرت مؤخرًا في صفوف الموالين للنظام، حيث أصبح المدنيون في مناطق الأخير يعانون من أعباء كثيرة مثل انقطاع مادتي البنزين والغاز وتقليل حصة الفرد من الخبز بالإضافة للرشاوي والإتاوات وانهيار العملة السورية وانخفاض الأجور وانعدام فرص العمل، مما دفع الكثيرين للسفر خارج البلاد أو الارتزاق في بؤر التوتر مثل ليبيا وغيرها.