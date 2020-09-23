سوريا.. "هيئة تحرير الشام" تكشف تفاصيل مصرع مجموعة جنود روس جنوبي إدلب

كشفت "هيئة تحرير الشام" تفاصيل مقتل مجموعة من الجنود الروس على جبهة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، عبر وقوعهم بحقل ألغام أعدته فرق الهندسة التابعة لها مسبقًا.

وأكد المتحدث العسكري باسم الهيئة، أبو خالد الشامي، في تصريح خاص لـ"شبكة الدرر الشامية" مقتل مجموعة عناصر، بينهم جنود روس، إثر محاولة تسلل جديدة قامت بها قوات الأسد بقيادة الجنود الروس في محور كفرنبل جنوب إدلب، "بعد وقوعهم في كمين أعده المجاهدون".

وأضاف المتحدث العسكري: أن "ذلك حدث حينما دخلت المجموعة بالكامل في حقل ألغام أعده المجاهدون خصيصًا لمواجهة حالات التسلل الصامت، لينسحب بعد ذلك من نجى وهم يسحبون قتلاهم وجرحاهم".

وتم التعرف على أن المجموعة ضمت جنود روس، -بحسب "الشامي"-، من خلال العتاد الذي ترك في المكان إلى جانب عناصر من ميليشيا النمر.

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وقال المتحدث العسكري معقبًا على الحادثة: "في الفترة الأخيرة كثفت ميليشيات الاحتلال الروسي عمليات الرصد والاستطلاع على المناطق المحررة، مع عدوان متواصل شمل بعض نقاط الرباط بالإضافة إلى قرى وبلدات مأهولة بالسكان".

وأردف "الشامي": أنه بسبب ذلك التصعيد فقد "أخذ المجاهدون على عاتقهم الرد على الخروقات وردع المعتدين وذلك بسلسلة من العمليات النوعية".

وأوضح أن العمليات شملت مؤخرًا "استخدام سلاح القنص الحراري بشكل متزايد وأعلى دقة وأكثر كفاءة، كما تم التركيز على تتبع التجمعات ومراكز النيران واستهدافها من خلال فوج المدفعية والصواريخ".

وختم "الشامي" بالتأكيد على أن "نتاج هذه العمليات كان سببًا في إفشال عدة محاولات تسلل قام بها المحتل الروسي وقُتل على إثرها العشرات من العناصر والضباط على طول خطوط رباط المناطق المحررة وعمق مناطق النظام.