ملتقى دعوي بعنوان (إلا رسول الله) في جبل الزاوية برعاية إدارة المنطقة

قراءة ملتقى دعوي في جبل الزاوية بعنوان الا رسول الله تأكيدا عن رفض الاساءه للرسول الكريم والتأكيد على ابناء الجبل بضرورة التجهيز والتحصين والصمود بوجه حملات الاسد

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