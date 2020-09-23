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ملتقى دعوي بعنوان (إلا رسول الله) في جبل الزاوية برعاية إدارة المنطقة

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ملتقى دعوي في جبل الزاوية بعنوان الا رسول الله تأكيدا عن رفض الاساءه للرسول الكريم والتأكيد على ابناء الجبل بضرورة التجهيز والتحصين والصمود بوجه حملات الاسد

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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