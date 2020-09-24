مجموعة من "قسد" تلقى مصرعها بانفجار في دير الزور

لقيت مجموعة من الميليشيات الكردية مصرعها، نتيجة انفجار استهدف أفرادها، خلال الليلة الماضية، بريف دير الزور الغربي.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية"، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لـ"قسد"، على طريق "جزرة البوحميد" غربي مدينة دير الزور.

وأضافت المصادر أن الانفجار أدى لمقتل عنصرين، بينهم قيادي بارز يدعى من "ابراهيم زنار موسى"، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، أحدهم تم بتر رجله.

وبحسب المصادر، فقد استُنفرت الميليشيات عقب الانفجار، واستقدمت تعزيزات عسكرية للمكان، ونفذت عمليات تمشيط للأماكن المحيطة بالموقع، ونشرت حاجزًا مؤقتًا، واعتقلت أربعة شبان.

هذا وتشهد مناطق سيطرة الميليشيات الكردية فوضى أمنية عارمة، حيث تعرضت خلال الأشهر الفائتة لعدة هجمات استنزفتها ماديًّا وبشريًّا.