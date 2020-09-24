رغم وصول سلاح روسي قوي للنظام.. اعتراف خطير من إيران بشأن "جيش الأسد"

سجَّل المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي؛ اعترافًا خطيرًا بشأن "جيش الأسد"، رغم تسلم الأخير سلاحًا روسيًا قويًا للتصدي لما يسمى بـ"الأعداء".

واعتراف "شكارجي" -بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية- بضعف الدفاعات الجوية للنظام السوري، رغم أنه تسلم منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة "إس-300".

وأشار متحدث الجيش الإيراني، إلى أن "نظام الأسد" طلب من إيران تعزيز قدراته الدفاعية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتم منح الحلفاء أي شيء بدون مقابل.

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ورجح مراقبون، أن تكون منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس-300" التي وصلت سوريا غير خاضعة لإدارة وإشراف "قوات الأسد"، وهو ما أثبتته العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وأكد خبراء عسكريون، أن إيران لن تستطيع تقوية دفاعات النظام السوري، سوى تزويده بالصواريخ؛ إذ أن إيران لا تمتلك قدرات دفاعية عالية المستوى.

جدير بالذكر أن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات عسكرية بشكل مستمر ضد مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، دون أن يستطيع النظام أو إيران وقفها.