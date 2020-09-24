الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد ،اليوم الأربعاء، مع تنامي التوقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا هذا الأسبوع.

وسجلت العملة التركية 7.7 ليرة أمام الدولار أدنى مستوياتها على الإطلاق، في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وهوت العملة نحو 22%، أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي وفقدت نحو نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

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وتراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.

وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين، مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعاف اقتصادي، لاسيما في ضوء ضغوط أردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.

ويقول المحللون، ومن بينهم محللو غولدمان ساكس، إن المركزي التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر ،غدا الخميس، رفع سعر الفائدة لما يسمى بنافذة السيولة المتأخرة البالغ حاليًا 11.25%، وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها.