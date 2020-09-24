طائرة تابعة لـ"نظام الأسد" تهبط في سلطنة عمان.. والكشف عن السبب!

هبطت طائرة تابعة لـ"نظام الأسد"، اليوم الخميس، في مطار مسقط بسلطنة عمان، وذلك بعد نداءات من عدد من السوريين لحكومة النظام بسبب أوضاعهم هناك جراء جائحة كورونا.

وأفادت وزارة النقل التابعة لـ"نظام الأسد"، بأنه سيَّرت "رحلة إجلاء" جديدة من سلطنة عمان إلى مطار دمشق، لنقل السوريين العالقين هناك.

وقالت الوزارة: إن "الخطوط الجوية السورية ستسير رحلة إجلاء للسوريين من مسقط في سلطنة عمان إلى مطار دمشق"، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل.

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وكانت الخطوط الجوية السورية بدأت إجلاء السوريين الراغبين بالعودة من عدة دول حول العالم إلى سوريا، وفق القوائم التي تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري.

وحددت الوزارة، في نيسان الماضي، شروطًا للعودة إلى البلاد في ظل إجراءات توقف حركة النقل الجوي بسبب فيرو “كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان أول تلك الشروط، تحمّل المواطن الراغب بالعودة إلى سوريا جميع نفقات العودة، وإخضاع جميع المواطنين العائدين إلى حجر صحي لمدة 14 يومًا دون استثناءات لأي كان.