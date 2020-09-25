المحرقة الطبية ضرورةٌ مفقودةٌ في ظلِّ انتشار الأوبئة

قراءة قبلَ كورونا كانَ وجودُ المحرقةِ الطبيةِ شمالَ غربِ سوريا أمرًا استثنائيًا وعلى نطاقٍ ضيقٍ يقتصرُ على بعضِ المشافي وبطرقٍ أقربَ للبدائيةِ، أمّا المحارقُ المركزيةُ الثلاثُ "في كفرنبلَ سابقًا وكفرتخاريمَ المستمرةُ للآنَ وقاحَ المتوقفةُ" فكانَ عملُهَا أيضًا غيرَ مستمرٍ ويقتصرُ على حرقِ النفاياتِ بمشافيَ محددةٍ فيما القسمُ الأكبرُ كانَ يعتمدُ على الطريقةِ الأولى.

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