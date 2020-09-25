الارشيف / سوريا

المحرقة الطبية ضرورةٌ مفقودةٌ في ظلِّ انتشار الأوبئة

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قبلَ كانَ وجودُ المحرقةِ الطبيةِ شمالَ غربِ سوريا أمرًا استثنائيًا وعلى نطاقٍ ضيقٍ يقتصرُ على بعضِ المشافي وبطرقٍ أقربَ للبدائيةِ، أمّا المحارقُ المركزيةُ الثلاثُ "في كفرنبلَ سابقًا وكفرتخاريمَ المستمرةُ للآنَ وقاحَ المتوقفةُ" فكانَ عملُهَا أيضًا غيرَ مستمرٍ ويقتصرُ على حرقِ النفاياتِ بمشافيَ محددةٍ فيما القسمُ الأكبرُ كانَ يعتمدُ على الطريقةِ الأولى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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