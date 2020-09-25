الارشيف / سوريا

اشتباكات بين ميليشيات الأسد وأخرى إيرانية شرقي سوريا

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أفادت مصادر محلية بأن مجموعة تابعة للدفاع الوطني امتنعت عن الوقوف على أحد حواجز ميليشيا فاطميون الإيرانية في قرية "الهري" بريف البوكمال شرقي ديرالزور، ما تسبب باندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وقالت شبكة "عين الفرات" المحلية إن اشتباكات اندلعت بين الطرفين، خلفت ثلاثة جرحى، اثنان من فاطميون وعنصر من الدفاع.

وأضافت أن الميليشيات الإيرانية قامت بإغلاق الطريق، وبعد إسعاف الجرحى إلى مدينة البوكمال، اشتبك عناصر الفوج 47 التابع للحرس الثوري الإيراني وعناصر الدفاع الوطني دون وقوع إصابات.

وأشارت الشبكة إلى أن الميليشيات الإيرانية تعرضت لإطلاق نار قبل ثلاثة أيام في منطقة "الزوية" بقرية "السويعية" بريف البوكمال.

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وسيطرت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران على البادية السورية وشرق دير الزور بعد طرد تنظيم "الدولة"، وتحتل مدينة البوكمال موقعا استراتيجيا بالنسبة لإيران، حيث تعتبر المنطقة طريق الميليشيات إلى سوريا.

وتنتشر عشرات الميليشيات الشيعية الأجنبية التابعة لإيران شرقي دير الزور، ومن أبرز هذه الميليشيات: "لواء فاطميون الأفغاني" و"لواء زينبيون الباكستاني" و"لواء الإمام علي" و"حركة النجباء" و"الحرس الثوري الإيراني" و"الحشد الشعبي العراقي".

يذكر أن العشرات من الميليشيات الإيرانية قتلوا في المناطق الشرقية لسوريا جراء استهدافهم من قبل طيران مجهول، أو من خلال الهجمات المتكررة لتنظيم الدولة على أرتال وعناصر الميليشيات الإيرانية أو التابعة للنظام السوري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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