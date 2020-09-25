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نظام الأسد ينقلب على مواليه ويستولي على أموال أشهر رجال الأعمال في حلب

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أفادت مواقع موالية بأن نظام الأسد أصدر عدة قرارات تضمت الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري "هاني عزوز"، المنقولة وغير المنقولة.

وبرر النظام قراراته تلك بضمان حقوق الخزينة العامة للدولة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريبًا لبضائع بقيمة 186 مليون ليرة سورية، بحسب موقع الاقتصادي السوري.

وتبلغ قيمة الغرامات التي فرضتها وزارة المالية في حكومة الأسد على "عزوز" بما يقرب من 565 مليون ليرة سورية، بالإضافة لرسوم أخرى بقيمة 12.5 مليون ليرة سورية.

ويعتبر هذا الحجز على أموال رجل الأعمال المذكور الثاني من نوعه، حيث تم الحجز على أمواله وأموال زوجته وأبنائه قبل ثلاثة أعوام بحجة ضمان قروض مصرفية متعثرة.

هذا ويعاني رجال الأعمال في سوريا من تسلط مسؤولي النظام وأقارب الأسد على أموالهم، تارة بحجة التهرب من الضرائب، وأخرى بحجة مخالفة القوانين، وازدادت تلك الإجراءات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، حيث سبق وأن استولى نظام الأسد على أموال "رامي مخلوف" وغيره من رجال الأعمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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