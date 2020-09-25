"جهاز الأمن العام" في إدلب يوجه ضربة جديدة موجعة لـ"مخابرات الأسد"

كشف جهاز الأمن العام؛ العامل في مناطق الشمال السوري؛ الخاضع لسيطرة فصائل الثورة السورية أنه ألقى القبض على خلية تعمل لصالح نظام الأسد في مدينة إدلب.
ونشر الجهاز عبر معرفاته الرسمية خبرًا جاء فيه: "بعد الرصد والمتابعة، جهاز الأمن العام يتمكن من إلقاء القبض على خلية تابعة للنظام المجرم في مدينة إدلب".
وبث الجهاز الأمني صورًا لأفراد من الخلية، إلا أنه لم يضف تفاصيل أخرى للعملية التي أعلن عنها ،مساء اليوم الخميس.
وكان لجهاز الأمن العام في إدلب أعمالًا عدة خلال الأشهر الماضية، منها فيلم وثائقي أصدره تحت اسم "ملفات أمنية"، كشف خلاله عن اعتقال خلية أمنية متورطة بتفجيرات عدة في مدينة إدلب وريف حلب الشمالي.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا شهدت عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا تابعة لنظام الأسد وأخرى مرتبطة بتنظيم الدولة، وهو ما جعل الوضع الأمني فيها هادئًا مقارنةً بمناطق "قسد" ونظام الأسد.
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