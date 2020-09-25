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النظام السوري يدرس رفع دعوى على ترمب بعد اعترافه بمحاولة اغتيال الأسد

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دوت الخليج :- قال نقيب المحامين في النظام السوري، الفراس فارس في تصريحات، لوسائل إعلام سورية، إن "مجلس النقابة سيدرس فكرة إقامة دعوى على الرئيس الأميركي، بسبب تصريحه الأخير الذي أفصح فيه أنه كان ينوي استهداف الرئيس بشار الأسد عام 2017".

وأكد نقيب محامي النظام السوري أنه "في حال تمت موافقة المجلس على هذه الفكرة سيتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين".

وأوضح، الفراس فارس أنه "سوف يتم دراسة جدوى رفع الدعوى، ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، وماذا سوف تحقق من فائدة".

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وأكد أن النقابة "لن تقوم بعمل لمجرد الاستعراض، بل لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف، مضيفا أنه في حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين تجهيز الفكرة.. فيما لم يفصح عن الجهة التي سيتم رفع الدعوى فيها وترك الأمر للدراسة التي ستقوم النقابة بإعدادها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كشف لأول مرة الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه "كانت لديه فرصة لاغتيال بشار الأسد، 2017 لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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