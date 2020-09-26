ممثل موالٍ للأسد ينقلب على النظام ويشبه سوريا بالصومال

انتقد الفنان السوري زهير عبد الكريم، صاحب دور "همام ابن مرة" في مسلسل "الزير سالم" الوضع الذي آلت إليه البلاد، مشبهًا سوريا بالصومال.

وأكد الفنان المذكور، خلال لقاء إعلامي، أول أمس الأربعاء، أن تصريحات مسؤولي النظام غير المسؤولة عن الوضع المعيشي توحي وكأنهم متواجدون في سويسرا، وإذ بنا نصحو ونرى أنفسنا في الصومال.

واعتبر "عبد الكريم" أن الأمراض النفسية التي أصيب بها المواطن السوري نتيجة الأزمات أفظع من الأمراض السارية، مشيرًا إلى أن الفقر والذل الذي يعيشه السوريون أصبح أمرًا معيبًا.

وأضاف الفنان السوري أنه في كل دول العالم يصارح المسؤولون الشعب، لكن في سوريا يتم إصدار القرارات من دون سابق إنذار، وأن سوريا بلد القمح أصبح الخبز فيها على البطاقة الإلكترونية لانعدام الثقة بين الشعب ومسؤولي الدولة.

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وأوضح "عبد الكريم" أنه يتوجب على من بيدهم السلطة من المسؤولين تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيف الأعباء عن السوريين.

وتطرق الفنان السوري المذكور إلى أزمة الوقود والتجاوزات على الكازيات، داعيًا لتحقيق العدالة وتأمين أبسط مقومات الحياة للسوريين.

يذكر أن نبرة الانتقادات للنظام السوري وحكومة الأسد ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة في أوساط الفنانين والإعلاميين الموالين، نظرًا للوضع المعيشي الصعب الذي يعايشه السوريون ضمن مناطق سيطرة الأسد.