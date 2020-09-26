أستاذ جامعي موالٍ للأسد يقدم اقتراحًا مثيرًا للسخرية للواقفين في طوابير البنزين والخبز

قدم الدكتور في جامعة "تشرين"، أحمد ديب أحمد، اقتراحًا للواقفين ضمن طوابير الانتظار على محطات الوقود والأفران والمؤسسات الاستهلاكية في مناطق سيطرة الأسد، وهو ما أثار موجة سخرية بين الموالين.

وكتب الأستاذ الجامعي على صفحته بـ"فيسبوك" منشورًا اعتبر خلاله أن تلك الطوابير هي فرصة إيجابية يجب استغلالها بوقفات احتجاجية وبرفع صور رافضة للحصار، وصور لرأس النظام بشار الأسد والعلم الرسمي للنظام.

وأضاف بأنه في حال نجحت الخطوة فستأتي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية لتغطية الحدث.

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ولاقى المنشور استياءً واسعًا بين المتابعين، حيث علق أحدهم: "هلق متحكي عنجد ولا جاي ع بالك تمزح بالله. جربت توقف ع الفرن 3 ساعات وأنت حامل بطاقة ذكية جدًا جدًا أذكى شي هالبطاقة ولاخر تاخد ربطة خبز، وبعدا تتوجه مباشرة ع طابور الغاز مع البطاقة الذكية جدًا تنطر الي فيه النصيب، وإذا توفقت وأخدت الجرة تنطلق مباشرة ع طابور النزين شي 28 ساعة وتحصل ع مخصصات البطاقة الذكية جدًا. أكيد ما جربت يا دكتور ولا رح تجرب لأن المحبين كتار. مع فائق الاحترام حبيبنا مو كلشي بيخطر ع البال لازم ينحكا الله يخليك يعطيك العافية".

وعلق آخر: "أنا عم تابعك من أجل الكتابات الدينية، لكن كتاباتك السياسية بعيدة عن الواقع وكل يوم تزداد بعدا".

يذكر أن الموالين في مناطق سيطرة الأسد أصبحوا أكثر جرأة في انتقاد النظام وحكومته، وهو ما لم يكن موجودًا قبل العام 2011، حيث تركت لهم الثورة السورية -رغم عدم مشاركتهم فيها- مجالاً واسعاً للحرية والانتقاد