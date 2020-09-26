"ذا إيكونوميست": نظام الأسد ينقلب على رجال الأعمال بعد تخلصه من معارضيه

نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" الناطقة بالانكليزية والتي تتخذ من لندن مقراً لها تقريراً تحدثت فيه عن الواقع الاقتصادي في سوريا وما آلت إليه الأوضاع المعيشية في ظل حكم الأسد.

وأشارت المجلة في تقرير ترجمه عنها موقع "الحرة" إلى أن نظام الأسد أصبح يستهزئ برجال الأعمال والمزارعين الذين ساندوه في حربه ضد معارضيه الذين تخلص منهم.

وأضافت أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي وصلت إليه سوريا في ظل حكم الأسد دفع بعض النساء لغلي الأعشاب وتقديمها لأطفالهن، بعد فقدان المواد الغذائية وأن الوضع بلغ أسوأ مراحله.

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وتطرقت "ذا إيكونوميست" لاستمرار ميليشيات موالية للأسد بفرض رشاوي على التجار وهو ما جعل التجار يفقدون ثقتهم بالأسد.

ويوضح التقرير أن هناك عدة أسباب من المحتمل أن تدفع بالوضع نحو الأسوأ، كفقدان موارد النفط والقمح وانتشار فايروس كورونا وعجز داعمي الأسد عن مساعدته نتيجة العقوبات المفروضة عليهم، كما أن للأزمة المالية في لبنان دور في زيادة المشكلة سوءاً.

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الأسد أصبحت في وضع كارثي لم يكن له مثيلاً من قبل، وهو ما دفع الكثير من الموالين والمقربين من رأس النظام يوجهون انتقادات لاذعة للنظام وحكومته.