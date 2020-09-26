كشفت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تحركات عسكرية سعودية في شمال سوريا لمحاصرة تركيا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن ضباطًا سعوديين ومستشارين عسكريين من الرياض وصلوا إلى شمال شرقي سوريا، قبل أيام؛ لإجراء محادثات مع المكونات العربية لـ"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن فرقًا من ضباط سعوديين انضمت إلى القواعد الأمريكية في الشدادي والحسكة، مستفيدة من حماية قيادة العمليات الخاصة الأمريكية هناك.

وتأمل الرياض في لعب دور أكبر هناك لمتابعة سياسة الاحتواء ضد إيران، والضغط على تركيا بحسب تقرير ترجمه موقع "الخليج الجديد".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أكدت وجود تحركات سعودية للوساطة بين العشائر العربية و"قسد" بريف دور الزور بموافقة أمريكية بعد تصاعد التوتر، نتيجة اغتيال عدد من شيوخ العشائر ووجهائها في المنطقة، خلال الشهور القليلة الماضية.

وتريد واشنطن استغلال الرابط العشائري الذي يجمع بعض العشائر في المنطقة بالسعوديين، لتوظيف الرياض كوسيط مقبول بين العشائر و"قسد".

ويأتي الموقف السعودي في ظل الخلافات بين أنقرة والرياض، بسبب الدعم التركي لقطر ضد السعودية والإمارات، وقضية الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

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وتتهم تركيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" بدعم عمليات عسكرية يشنها حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية، وترى أنقرة أن تلك المليشيات خطر على أمنها القومي.

وتعد السعودية من أبرز الداعمين لميليشيات "قسد" ومكونها الرئيسي "الوحدات الكردية"، نكاية في تركيا في ظل الخلافات القائمة بين البلدين.

وكانت السعودية أعلنت، في أغسطس/آب 2018، عن تقديم 100 مليون دولار لصالح مناطق ميليشيات "قسد" المدعومة من التحالف الدولي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حينها: "إن هذا المبلغ هو أكبر مساهمة للمناطق المنتزعة من تنظيم الدولة في سوريا".

كما قام وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، بعدة زيارات برفقة قياديين أمريكيين للمناطق التي تسيطر عليها "قسد" في شمالي شرقي سوريا، خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن السعودية تنتقد الدور التركي في سوريا وتطالب بإخراج الجيش التركي حفاظًا على سيادة ووحدة سوريا، دون أن تطلب ذلك بشأن القوات الروسية أو الأمريكية.