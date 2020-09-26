جيمس جيفري يبحث مع الأحزاب الكردية السورية خمس نقاط إحداها تتعلق بتركيا

أعلن المعارض السوري قدري جميل، المعروف بولائه لروسيا وقربه من الأحزاب الكردية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، بحث مع الأكراد -خلال لقائه بهم قبل أيام- خمس نقاط، إحداها تتعلق بتركيا.

وأضاف"جميل" خلال تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، لوسائل الإعلام، أن أولى النقاط التي أوضحها "جيفري" للأكراد أن الولايات المتحدة لا تعمل على إعطاء حكم للأكراد، وتسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحصيل حقوق المكون الكردي.

وفيما يتعلق بتركيا، أكد المبعوث الأمريكي أن بلاده لن تسمح لتركيا بإعادة ما حصل في رأس العين وتل أبيض تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

أما النقطة الثالثة، فهي الإشارة إلى أهمية التعجيل بالاتفاق "الكردي - الكردي"، وذلك بسبب كون المعارضة مقبلة على شكل جديد وقوي، خارج عن إطار الائتلاف، بحسب زعمه.

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وشدد "جيفري" على ضرورة فك ارتباط الأحزاب الكردية مع حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن كل البنود السابقة تندرج ضمن استراتيجية أمريكية ليست مرتبطة بولاية رئيس أمريكي أو ذهابه.

ويعرف عن قدري جميل، قربه من نظام الأسد وروسيا، حيث يتهمه معارضون بأنه صناعة أقبية المخابرات، ويرى بعض أقطاب المعارضة السورية أن موسكو تستخدم "جميل" وأمثاله لاختراق صفوف المعارضة وشق صفهم وإظهارهم كحلقة ضعيفة في المشهد السوري.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودًا كبيرة لدعم موقف الأحزاب الكردية الانفصالية، وتشكيل جبهة سياسية موحدة باسمهم، بعيدًا عن المكون العربي في مناطق شمال شرقي سوريا، والذي يشكل الغالبية السكانية في تلك المناطق، وتقع ضمن مناطقه معظم حقول النفط الإستراتيجية.