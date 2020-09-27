"بلومبيرغ": "أردوغان" طلب من "ماكرون" سلاح متطور.. وفرنسا تضع شرطًا بشأن سوريا

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلاح متطور، إلا أن باريس وضعت شرطًا أمام أنقرة يتعلق بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن "أردوغان" طلب من "ماكرون" في مكالمة هاتفية دعمًا في شراء تركيا "منظومة SAMP/T الدفاعية" التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية.

وفي السياق، ذكر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن "ماركون" اشترط على "أردوغان" أن توضح تركيا أهدافها من التدخل العسكري في سوريا، وذلك قبل بحث تصدير منظومة الدفاع الجوي إليها.

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ولا يُعرف السبب الرئيسي وراء المساعي التركية من امتلاك منظومة الدفاع الجوي الأوروبية، رغم حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة "إس-400".

وخلال السنوات الماضية، تسير أنقرة في مفاوضات جادة مع فرنسا، بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المتطورة لنشرها على أراضيها.

وتشهد العلاقات التركية - الفرنسية توترًا غير مسبوق لا سيما بين "أردوغان" و"ماكرون" بسبب خلافات على ملفات إقليمية أبرزها سوريا وليبيا، وبسبب التوسع والنفوذ التركي في المنطقة.