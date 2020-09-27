أوضح تقرير نشره موقع "الجزيرة.نت" الأسباب وراء رفض الشعب التركي شراء الذهب السوري رغم انخفاض سعره، واحتمالات أن يكون في المستقبل منافسًا قويًا لنظيره التركي.
وأفاد التقرير، بأن الذهب السوري "عيار21" أرخص من نظيره التركي في الأسواق بحوالي 5%، إلا أنه لا يزال يواجه صعوبات في دخول المنافسة مع صاحب الأرض والجمهور.
ونقل التقرير عن "أحمد سبانو" -وهو صائغ ذهب سوري في حي أسنيورت بإسطنبول-، قوله: إن "الأتراك عمومًا لا يتقبلون الجديد بسهولة، سواء بالنسبة للطعام أو اللباس أو غيره، وهذا ينطبق على الذهب".
وأضاف "سبانو": أن أغلبية زبائنه من السوريين أو العرب، مرجعًا ذلك "إلى اختلاف عيارات الذهب التي نتعامل بها، فعيار الذهب الستاندرد لدينا في سوريا وعدد من الدول العربية هو 21 قيراطًا، أما في تركيا فهو 22".
وأردف بقوله: "يوجد فرق باللون بين الاثنين، فالذهب السوري مائل للحمرة قليلًا، أما التركي فهو فاتح، والأتراك يحبون هذا اللون، ويعتبرون أن لون المشغولات السورية غريب لذلك لا يقبلون على شرائها".
وتوقع الصائغ التركي أركان أوزتورك -وهو صاحب محل للذهب والمجوهرات بإسطنبول-، أن "سعر الذهب السوري الذي ينخفض عن التركي بحوالي 5% قد يكون عامل جذب للزبون التركي مستقبلًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسباب رفض الأتراك شراء "الذهب السوري" رغم انخفاض سعره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.