الارشيف / سوريا

محلات العاصمة دمشق تغلق أبوابها بسبب تخبط سعر صرف الليرة

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توقفت العشرات من المحال التجارية عن البيع في دمشق وأغلقت بعضها بشكل كامل بسبب الارتفاع الكبير والتخبط بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

حيث تجاوز سعر صرف الليرة السورية عتبة 2400 ليرة للدولار الواحد خلال تداولات اليوم السبت 26 أيلول سبتمبر.

وأفادت مصادر محلية أن توقف المحلات التجارية جاء بسبب الخوف من الانهيار السريع لصرف الليرة نتيجة الأزمة الاقتصادية وهو ما قد يتسبب بكارثة لتجارتهم.

وأضافت المصادر أن أسواق الحميدية والبحصة والحريقة وبرج دمشق شهدت حالة ركود غير معتادة بسبب تخبط الأسعار وقيام بعض التجار برفع ثمن بضاعتهم خوفًا من انهيار الليرة.

الجدير ذكره أن سعر صرف الليرة السورية انهار بمعدل غير طبيعي خلال اليومين الفائتين، وهو ما ينذر بكارثة قد تلحق بالتجار في مناطق سيطرة النظام الذين لا يجدون بديلًا عن الليرة بسبب خوفهم من بطش النظام.

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سعد محمود

سعد محمود

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