الارشيف / سوريا

وفاة شخصين خلال انتظار طابور البنزين في درعا

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كشف مصدر خاص لشبكة "الدرر الشامية" عن وفاة شاب سوري، اليوم السبت، إثر إصابته بنوبة قلبية أثناء انتظاره على طابور أمام إحدى محطات الوقود شرقي درعا.

وأضاف المصدر أن الشخص المتوفى كان بانتظار دوره لأكثر من أربع ساعات متواصلة أمام محطة وقود ببلدة نصيب في ريف درعا الشرقي.

وبين المصدر نقلًا عن مقربين من الشاب المتوفى "مناف عبد الحميد الزعبي" أنه لم يكن يشكو من قبل من أزمات قلبية وصحته كانت جيدة، ويبلغ من العمر 32 عامًا.

يأتي ذلك بعد مضي 48 ساعة على وفاة شخص آخر في نفس البلدة، يدعى "حامد الشريف"، ويبلغ من العمر 60 عامًا، بعد انتظاره لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة للحصول على البنزين.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق نظام الأسد لاتزال تشهد أزمة اقتصادية حادة، ونقصاً كبيراً في المشتقات النفطية، وهو ما تسبب بتحشد الآلاف من السوريين أمام محطات الوقود والأفران، حيث شهدت عدة مدن حوادث قتل ووفاة أثناء الوقوف في الطوابير للحصول على مخصصاتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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