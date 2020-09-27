سوري يكشف حقيقة ضابط شرطة مزيف في الكويت

كشف وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، تفاصيل سقوط ضابط مباحث مزيف على يد وافد سوري.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية استوقف ضابط مباحث مزيف تاكسي به راكب سوري في شاطئ الشويخ وطلب منه إثباتاته، وعندما شك السوري بتصرفاته غير الطبيعية، اتصل على عمليات وزارة الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن دورية شرطة هرعت على الفور إلى المنطقة وألقت القبض على الضابط المزيف والذي تبين أن من "البدون"، وفي حاله سكر.

وأشارت الصحيفة أن الوافد السوري سجل بحق المتهم قضية انتحال صفة رجال المباحث واحتجزته الأجهزة الأمنية لاستكمال باقي الاجراءات القاتونية.