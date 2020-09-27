"وول ستريت جورنال" تكشف معاناة مليون لاجئ سوري في لبنان.. قصص إنسانية مؤثرة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تعرض اللاجئين السوريين لمآسي كثيرة داخل لبنان عقب الانفجار المروع الذي ضرب وسط العاصمة بيروت.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن انفجار بيروت أدى إلى تفاقم مأساة اللاجئين السوريين في لبنان، بعد أن أصبحت السلوكيات أكثر حدة ضد مليون سوري يتخذون من الدولة المجاورة ملاذًا لهم.

وأوضحت أن الانفجار الذي وقع في وسط بيروت يوم الرابع من أغسطس (آب) الماضي تسبب في إصابات خطيرة لعبد الخالد العبيد، الذي تعرض لكسر في الفخذ الأيمن وكسور أخرى.

وأشارت إلى أن"العبيد" يتواجد في لبنان دون عمل، ودون رب عمل لبناني يرعى إقامته التي انتهت بالفعل منذ أيام.

وأضافت الصحيفة: ”الآن ومع استمرار تعافيه من الإصابات التي تعرض لها، فإن عامل تنظيف النوافذ البالغ من العمر 27 عامًا يمكن أن يواجه الترحيل إلى سوريا، التي رحل منها قبل 8 سنوات لتجنب التجنيد الإجباري".

وقال العامل السوري المتزوج وله طفلة، ويرعى أسرة كاملة: "أين أذهب الآن وأجد رب عمل جديدًا، وأنا كسوري فإنني أفقد كل شيء عندما أفقد عملي، ولكنني لا أستطيع العودة إلى سوريا.. لا يمكن أن أعود".

وأضافت الصحيفة: "سافر أكثر من مليون سوري من سوريا إلى لبنان منذ عام 2011 هربًا من الحرب الأهلية السورية، ولكن السلطات اللبنانية سعت إلى منع إقامتهم بصورة دائمة، وجعلت الحياة أكثر صعوبة عليهم، في محاولة للضغط وإجبارهم على العودة إلى سوريا مرة أخرى".

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وأكدت على أن تفجير بيروت تسبب في مضاعفة الأوضاع البائسة التي يعاني منها اللاجئون السوريون المقيمون في لبنان، بالإضافة إلى تعميق الانقسام مع اللبنانيين، الذين يلقون باللوم على السوريين فيما يواجهونه من مشكلات.

وكشفت الصحيفة أن عشرات السوريين قتلوا وأصيب آخرون وفقدوا ممتلكاتهم نتيجة تفجير مرفأ بيروت، ولم تتوقف مأساة اللاجئين عند هذا الحد مؤكدين أنهم تم أبعادهم عن مواقع توزيع المساعدات، ومنعهم أيضًا من المشاركة في إعادة بناء المنازل المدمرة.

وأكدت "وول ستريت جورونال" أن اللاجئين السوريين في لبنان تعرضوا لمضايقات شديدة عند محاولتهم المساعدة في رفع آثار الانفجار والمساهمة في أعمال الإغاثة، وقال عبدالخالد إن اللبنانيين يحاولون تقليل عدد السوريين اللاجئين في الدولة بأي طريقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل آلاف السوريين من لبنان عام 2019، عندما أطلقت حملة ضد المقيمين بصورة غير شرعية في الدولة، ولكن تم إيقاف عمليات الترحيل منذ إغلاق الحدود بين لبنان وسوريا في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت إن السوريين يتعرضون لضغوط كبيرة في لبنان، حيث تقول منظمات الإغاثة واللاجئين إن الساسة يستغلونهم ككبش فداء للعديد من المصاعب التي يواجهها لبنان، ومن بينها الاقتصاد الهش والبنية التحتية المتهالكة.

ومنذ انفجار الرابع من أغسطس فإن وجودهم في لبنان أصبح غير محتمل، وتخشى الجماعات السورية من أن تؤدي موجة التعصب ضدهم إلى إجبار العديد من السوريين على العودة إلى سوريا مرة أخرى رغم المخاطر العديدة التي لا تزال تواجههم هناك.