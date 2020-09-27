"ناشيونال إينترست" تكشف استراتيجية "بايدن" تجاه سوريا حال فوزه بالرئاسة

كشفت "ناشيونال إينترست" الأمريكية عن الاستراتيجية التي من الممكن أن يتبعها المرشح للرئاسة الأمريكية "جو بايدن" في حال فوزه بالانتخابات تجاه سوريا ومصير بشار الأسد.

وأشارت المجلة إلى أن "بايدن" لا يتطلع مطلقاً للإطاحة برأس النظام السوري بشار الأسد عن طريق استخدام القوة العسكرية.

وأضافت أنه بالمقابل ليس لديه نية لدعم المعارضة شمال سوريا بأطنان الأسلحة في الوقت الذي يسيطر عليها متشددون، بحسب زعمها.

وأكدت المجلة أن "بايدن" ليس على استعداد لسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

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وأردف التقرير أن المعطيات تؤكد بأن المرشح "بايدن" لديه نية بالإبقاء على وحدة صغيرة من الجيش الأمريكي فقط في شرق سوريا خلال المدى المنظور.

واعتبر تقرير المجلة أن سوريا بلد فقير وبالتالي ما الذي يدعو الولايات المتحدة إلى الإبقاء على قواتها في بلد يشكو الفقر كسوريا.

وطالبت المجلة المرشحين الأمريكيين للرئاسة بتوضيح الدوافع من الإبقاء على وحدات من الجيش الأمريكي في بيئة خطرة، شهدت تصادمات عسكرية مع القوات الروسية والتركية وقوات الأسد.