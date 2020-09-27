نظام الأسد يوجّه صفعة قوية لأحد أشهر رجال الأعمال الموالين

وجّه نظام الأسد صفعةً قوية لرجل الأعمال السوري، صائب النحاس، المعروف بولائه ودعمه المطلق للنظام في حربه ضد السوريين.

وتناقلت وسائل إعلام موالية قرارًا ممهورًا بختم وزارة المالية في حكومة الأسد يقضي بالحجز على كامل أموال "النحاس" وابنه محمد، المنقولة وغير المنقولة.

والحجة الجاهزة كما هو الحال في القضايا المشابهة هي التهرب من حقوق وغرامات ورسوم متوجبة عليه لصالح الخزينة العامة، بحسب صفحات موالية.

وبحسب المصادر، فإن ميزانية رجل الأعمال المذكور، ابن مدينة دمشق، والمالك لعشرات الشركات الكبيرة والصغيرة، تفوق 100 مليون دولار متوزعة في عدد من البلدان الأوروبية وسوريا.

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ويتهم نظام الأسد "النحاس" بعدة تهم، على رأسها مخالفة الاستيراد؛ وذلك بتهريب بضاعة قيمتها أربعة ملايين دولار أمريكي، والتهرب من رسوم قيمتها 2 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن عملية الحجز شملت منتجع "عمريت" في "مشتى الحلو" ومكاتب تأجير سيارات ومشاريع عقارية وشركة طيران ومكتب البحر بشركته الحديثة للسيارات في الكسوة بريف دمشق، وعقارات متنوعة.

يأتي ذلك بعد أيام من حجز وزارة المالية التابعة للنظام على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال هاني عزوز، والمعروف أيضًا بولائه للنظام.

الجدير ذكره، أن نظام الأسد بدأ مرحلة جديدة عنوانها البطش بفئة التجار ورجال الأعمال، لمواجهة أزمته الاقتصادية، فلم يكن "عزوز" و"النحاس" الأوائل في هذا الإجراء، بل سبق وأن بطش النظام بأقرب الناس إليه، وهو رامي مخلوف الذي كان سندًا له على مدار سنوات حكمه لسوريا خلال العقدين الماضيين.