حقيقة فيديو المقاتل السوري المصاب في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يوثق مصير عدد من المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال بجانب أذربيجان ضد أرمينيا.

وأظهر الفيديو عشرات السيارات رباعية الدفع والتي تحمل مئات المقاتلين السوريين، وهي تنطلق من القواعد العسكرية في أذربيجان نحو الحدود مع أرمينيا للقتال هناك.

ويبدو من الأصوات التي تسمع في مقطع الفيديو، أن هناك جماهير تتحدث باللغة الأذرية وتحيي القوات التي انطلقت نحو الحدود مع أرمينيا للدخول في الاشتباكات.

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وفي المقطع الثاني من الفيديو، يظهر مقاتل سوري وقد أصيب خلال الاشتباكات ويقول: "يا شباب إياكم ثم إياكم الطلعة على أذربيجان، يا شباب إياكم ثم إياكم نقاط الرباط.. في رقبتنا أعراض يا شباب".

وكانت الصحفية الأميركية ليندزي شنيل التي اعتقلت في تركيا سابقًا، نقلت عن مصدر سوري، تأكيده وصول عدد من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان للمشاركة في القتال ضد أرمينيا.

ونشرت الصحفية الأمريكية التي تتخذ موقفًا عدائيًا من تركيا، تسجيلًا صوتيًا على حسابها في "تويتر"، يزعم أن تركيا أرسلت 1000 مقاتل سوري إلى أذربيجان في الفترة ما بين 27 و30 من سبتمبر الحالي.