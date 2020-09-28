حافظت الليرة التركية، اليوم الاثنين على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 7.6790 للشّراء، 7.6847 للبيع. اليورو = 8.9258 للشّراء، 8.9425 للبيع. الجنيه الإسترليني = 9.8023 للشّراء ، 9.8201 للبيع. Advertisements الريال السعودي = 2.0423 للشّراء، 2.0445 للبيع. الدينار الأردني= 10.7453 للشّراء، 10.8294 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0061 للشّراء، 0.0061 للبيع

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعارصرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.