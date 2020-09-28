مسؤول إيراني: دعم طهران لنظام الأسد لم يكن بالمجان

حصلت طهران على عشرات المشاريع الاستثمارية بقطاعات اقتصادية حيوية في سوريا، على رأسها الطاقة واستكشاف النفط والخدمات والسكن، مقابل دعمها لنظام الأسد.

وأكد اللواءي حيى رحيم صفوي، المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، أن تدخلات بلاده في دول المنطقة ودعم أنظمتها لم تكن مجانية، بل كانت مقابل الحصول على الأموال خاصة في سوريا والعراق.

وأضاف "صفوي" أن إيران وقعت عقودًا مع نظام الأسد وستحصل على أشياء بالمقابل، مؤكدًا أن "الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران"، مشيرًا "في كل مرة ساعدنا فيها العراقيين، كنا نحصل على الدولارات".

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ونوه المسؤول الإيراني إلى أن "طهران تساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكنها تقبض الأموال مقابل ذلك".

وأشار إلى أن "الفنزويليين شيوعيون لكنهم وقفوا في وجه الولايات المتحدة، ولذا نحن نساعدهم، وقد أعطيناهم البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة لكي لا تحدث مشكلة".

يذكر أن النفقات الإيرانية في سوريا قُدرت بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، بمعدل 6 مليار دولار سنويًا، حيث تدخلت إيران بجانب الأسد من أجل الحفاظ على طريقٍ سالكٍ نحو حزب الله الحليف اللبناني وخلق حاضنات شعبية موالية لها في سوريا ونشر التشيع بين السوريين، كما تسعى لاسترجاع الأموال على شكل امتيازات ومشاريع اقتصادية.