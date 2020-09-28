قتلى في هجوم استهدف حاجزًا لـ"مخابرات الأسد" قرب دمشق

شن مسلحون مجهولون هجومًا على حاجز لمخابرات الأسد على طريق دمشق - السويداء؛ ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر محلية أن حاجز "أم الزيتون" التابع للمخابرات الجوية تعرض مساء الأحد، لهجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة والخفيفة؛ ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات الأسد وجرح آخرين.
وأضافت المصادر أنه تم نقل المصابين لأحد مشافي المنطقة فيما شهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا لقوات النظام استمر حتى صباح اليوم.
ويعد هذا هو الهجوم الثالث على الحاجز؛ حيث تم استهدافه في شهري يوليو/تموز ويونيو/حزيران الماضيين من قِبل مجهولين، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف الحاجز.
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