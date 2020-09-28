مع من يقاتل السوريون؟.. أذربيجان وأرمينيا تترشقان الاتهامات بشأن جلب المرتزقة

تراشقت أذربيجان وأرمينيان، اليوم الإثنين، الاتهامات بشأن جلب المرتزقة من الشرق الأوسط، خلال الحرب الدائرة بين البلدين، والتي تنذر بتوسعها لتلفح المنطقة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، زعمه أن تركيا نقلت نحو 4 آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان.

وأكد السفير الأرميني، أن "المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بناغورنو كاراباخ"، بحسب وكالة أنباء "رويترز"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية، بأنها تتحرى معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال مع أذربيجان في اشتباكات ناغورنو كاراباخ.

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وفي المقابل، ردَّت مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، على الاتهامات الأرمينية، نافيًا صحة التقرير عن جلب بلاده مقاتلين سوريين، ووصفها بأنه "هراء".

بدوره، أكد العقيد فاجيف دارجاهلي، رئيس الدائرة الصحفية بوزارة دفاع أذربيجان، في تصريحات صحفية، أن "مرتزقة من سوريا وبلدان الشرق الأوسط يحاربون إلى جانب أرمينيا في قره باغ".

وأضاف"دارجاهلي": "حسب المعلومات الاستخباراتية فإن بين خسائر العدو العديد من المرتزقة من أصل أرمني من سوريا ومختلف دول الشرق الأوسط، لكن بما أنهم غير مسجلين رسميًا في أرمينيا".

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان، الممول من الإمارات والسعودية، روج مزاعم بشأن إرسال تركيا آلاف المقاتلين السوريين من الفصائل العسكرية للقتال بجانب أذربيجان ضد أرمينيا.