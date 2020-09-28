كيم كارداشيان تدخل على خط الحرب وتوجَّه طلبًا إلى "ترامب" يتعلق بـ"أردوغان" والمعارضة السورية!

دخلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، على خط الحرب المندلعة بين أذربيجان وأرمينيا، ووجهت طلبًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمقاتلين السوريين المنتمين للمعارضة.

وطالبت "كارداشيان" واشنطن بتحذير تركيا من "إرسال أسلحة ومقاتلين" إلى أذربيجان، معبرةً عن تضامنها مع دولة أسلافها أرمينيا، ضد أذربيجان، في ظل التصعيد العسكري بين البلدين حول إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت "كارداشيان" في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: إن "الأرمن في آرتساخ (قره باغ) يتعرضون للهجوم. نصلي من أجل الرجال والنساء الشجعان الذي يخاطرون بحياتهم من أجل حماية آرتساخ وأرمينيا".

وأضافت: أن "أرمينيا ضحية لهجمات غير مبررة من قبل أذربيجان وحملة التضليل المتوقع أن تصاحبها"، معتبرةً أن "أذربيجان تحجب وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء الدعاية الحربية".

ودعت "كارداشيان"، البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إلى مطالبة أذربيجان بقطع جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأذربيجان التي تُستخدم ضد الأرمن، و"تحذير تركيا لوقف إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى باكو".